Трехлетняя девочка пропала в Самарской области

Москва14 апр Вести.В Самарской области полиция объявила в розыск 3-летнюю девочку. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

В ведомстве уточнили, что без вести пропавший ребенок проживает в деревне Сухарь Матак Исаклинского района.

13 апреля в период с 16.00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно говорится в канале полиции в мессенджере MAX

На розыск ребенка ориентированы участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы.