Москва14 апрВести.В Самарской области полиция объявила в розыск 3-летнюю девочку. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
В ведомстве уточнили, что без вести пропавший ребенок проживает в деревне Сухарь Матак Исаклинского района.
13 апреля в период с 16.00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известноговорится в канале полиции в мессенджере MAX
На розыск ребенка ориентированы участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы.