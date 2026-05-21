Москва21 маяВести.В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летней девочки. Об этом сообщает региональный главк ведомства.
По предварительным данным, 20 мая ребенок пропал в рабочем поселке Дубнаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время организована поисковая операция и проводится комплекс оперативных следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.