В Тульской области пропала 3-летняя девочка, возбуждено уголовное дело Трехлетняя девочка пропала в Тульской области, возбуждено уголовное дело

Москва21 мая Вести.В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летней девочки. Об этом сообщает региональный главк ведомства.

По предварительным данным, 20 мая ребенок пропал в рабочем поселке Дубна говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время организована поисковая операция и проводится комплекс оперативных следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.