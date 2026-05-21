Москва21 мая Вести.В Тульской области продолжаются поиски трехлетней Вероники Воробьевой, которая пропала 20 мая во время прогулки в поселке Дубна, сейчас отрабатываются задачи в природной и городской среде, сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Тульской области.

Ранее региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

Добровольцы выполняют задачи совместно с сотрудниками Следственного Комитета Российской Федерации, МВД и МЧС по Тульской области. Отрабатываются задачи в природной и городской среде сказано в сообщении поисковиков

По информации SHOT, накануне девочка гуляла с беговелом возле дома. Когда мама отвлеклась, ребенок пропал. Беговел нашли в нескольких километрах от дома, в низине лесной реки Дубны. Акваторию и дно реки будут исследовать водолазы.