В Тульской области нашли пропавшую семилетнюю девочку спустя 12 часов Пропавшую в Тульской области девочку нашли спустя 12 часов

Москва1 мая Вести.Полицейские Щекинского раойна нашли пропавшую семилетнюю девочку в Тульской области, жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Помимо правоохранителей, несовершеннолетнюю на протяжении 12 часов искали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей.

Отмечается, что маленькая девочка все это время была в гостях у подруги.

Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, ее жизни ничего не угрожает говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка в Тульской области ушла гулять и не вернулась.