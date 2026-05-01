Москва1 маяВести.Полицейские Щекинского раойна нашли пропавшую семилетнюю девочку в Тульской области, жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Помимо правоохранителей, несовершеннолетнюю на протяжении 12 часов искали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей.
Отмечается, что маленькая девочка все это время была в гостях у подруги.
Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, ее жизни ничего не угрожаетговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что семилетняя девочка в Тульской области ушла гулять и не вернулась.