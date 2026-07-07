В Кызыле пропала еще одна девочка

Еще одна девочка пропала в Туве В Кызыле пропала еще одна девочка

Москва7 июл Вести.Полиция Кызыла разыскивает без вести пропавшую девочку 2011 года рождения, сообщает МВД по Туве в мессенджере MAX.

Она вышла из дома 4 июля, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Сотрудниками МВД по Республике Тыва принимаются все меры к розыску пропавшей, ранее девочка неоднократно уходила из дома говорится в публикации ведомства

Правоохранители распространили приметы пропавшей и призвали тех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в полицию Кызыла.

В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что пропажа этой школьницы никак не связана с исчезновением двух девочек в Кызыле, которых ищут с 1 июля.

В полицейском ведомстве заверили, что "это совершенно разные, никак между собой не связанные истории", передает ТАСС.