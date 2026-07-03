В Кызыле продолжаются поиски пропавших девочек, задействованы все службы Специалисты расширили территорию поисков двух пропавших в Кызыле девочек

Москва3 июл Вести.В Кызыле продолжают искать двух девочек, которые вечером 1 июля ушли из дома и не вернулись. Территорию поиска в районе Енисея расширили до коммунального моста и левобережных дач. Пока какой-либо информации о предполагаемом местонахождении школьниц нет. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Тыва.

Накануне мобильные телефоны обеих девочек нашли на берегу реки, позже примерно в 400 местах обнаружили обувь одной из них.

Поисковые мероприятия на реке, вдоль береговой линии и прилегающих территориях продолжаются с расширением территории поиска до коммунального моста города Кызыла и левобережных дач. Для этого задействованы волонтеры, дружинные группы, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, ГИМС, водолазная группа, а также плавательные средства и беспилотной летательный аппарат говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту исчезновения девочек, которым, по уточненным данным, по 12 лет, возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают возможных свидетелей, просматриваются камеры видеонаблюдения, проводится обход домов на береговой линии Енисея.