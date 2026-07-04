МЧС: в поисках двух пропавших в Кызыле девочек участвуют более 200 человек

Двух пропавших в Кызыле девочек ищут более 200 специалистов МЧС: в поисках двух пропавших в Кызыле девочек участвуют более 200 человек

Москва4 июл Вести.В Кызыле продолжают искать двух девочек, которые ушли из дома 1 июля и не вернулись. Основная зона поисков расположена в районе реки Енисей, на берегу которой были найдены мобильные телефоны обеих и обувь одной из школьниц. Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва, в мероприятиях участвуют более 200 специалистов.

Всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники. К профессиональным спасателям подключились волонтеры — активисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поискового отряда "СаяныСПАС", волонтерского движения "Единая Россия" и движения "Народный фронт говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Также к мероприятиям привлечены БПЛА, водолазы, психологи и плавсредства. Обследовано 18,7 километров прибрежной зоны, осмотрены 92 острова и 29 заломов, водолазы спускались на дно 10 раз.

По факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело.