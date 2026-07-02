В поисках пропавших в Кызыле девочек задействовали водолазов и беспилотники

К поискам пропавших в Кызыле 13-летних девочек приступили водолазы В поисках пропавших в Кызыле девочек задействовали водолазов и беспилотники

Москва2 июл Вести.В Кызыле продолжаются поиски двух 13-летних девочек, пропавших накануне вечером. Группировка сил, которые ищут школьниц, включает в себя водолазов и БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Тыва.

Акваторию реки начали обследовать после того, как на берегу нашли мобильные телефоны девочек.

МЧС Тувы ведет поиск пропавших девочек с земли, воды и воздуха… В поисковых работах задействованы водолазы, беспилотная авиация и Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Тыва говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Девочки ушли из дома вечером 1 июля и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.