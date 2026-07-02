Москва2 июлВести.В Кызыле продолжаются поиски двух 13-летних девочек, пропавших накануне вечером. Группировка сил, которые ищут школьниц, включает в себя водолазов и БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Тыва.
Акваторию реки начали обследовать после того, как на берегу нашли мобильные телефоны девочек.
МЧС Тувы ведет поиск пропавших девочек с земли, воды и воздуха… В поисковых работах задействованы водолазы, беспилотная авиация и Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Тываговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Девочки ушли из дома вечером 1 июля и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.