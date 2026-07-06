Москва6 июл Вести.Следствием выдвинуты и отрабатываются три основные версии исчезновения двух 12-летних девочек в Кызыле, сообщил на пресс-конференции глава СУ СК России по Республике Тыва, генерал-майор юстиции Константин Столбин.

Руководитель следственного управления, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, отметил, что с момента возбуждения уголовного дела следствием выдвинуты три основные версии, каждая из которых по настоящее время проверяется путем проведения следственных действий, в том числе неотложных отмечается в публикации регионального главка СКР в мессенджере MAX

Девочки пропали 1 июля в Кызыле. Около 17 часов местного времени они вышли из дома на Буренской улице и отправились в сторону Колхозной улицы. С того момента об их местонахождении ничего не известно. Начались поиски. В этот же день на берегу протоки Енисей были обнаружены принадлежащие детям мобильные телефоны и сандалия, в которую была обута одна из девочек – родители ее опознали. 5 июля между селом Сукпак и Усть-Элегест Кызылского района в метре от кромки воды один из волонтеров нашел тапок второй девочки, что подтвердили ее родители. По обнаруженным предметам назначены генетические и компьютерно-технические судебные экспертизы.

Следователи продолжают осматривать магазины, частные дома и чабанские стоянки в городе, чтобы понять путь передвижения девочек. При необходимости проводятся обыски с изъятием записей с камер видеонаблюдения. На сегодняшний день изъято 16 видео. Кроме того, продолжается обследование заброшенных строек, колодцев и других объектов. Работа ведется круглосуточно.

Со своей стороны, спасатели обследовали 345 километров береговой линии и акватории Енисея на участке от коммунального моста в Кызыле до города Шагонар, осмотрели 235 островов и 90 завалов из деревьев и коряг.