СК: найдена обувь одной из пропавших в Кызыле девочек

В Кызыле нашли обувь одной из пропавших 13-летних девочек СК: найдена обувь одной из пропавших в Кызыле девочек

Москва2 июл Вести.Во время поисков двух пропавших в Кызыле 13-летних девочек нашли обувь одной из них, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

В 400 метрах от места предполагаемого безвестного исчезновения была обнаружена обувь одной из малолетних потерпевших, которая опознана родственниками рассказала Нурсат

Девочек ищут с применением беспилотников, задействованы водолазы и маломерные суда.

Школьницы ушли из дома вечером 1 июля и не вернулись. Спустя некоторое время на берегу нашли их мобильные телефоны. По факту возбуждено уголовное дело.