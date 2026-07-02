Москва2 июлВести.В Кызыле по факту исчезновения двух 13-летних девочек возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Республике Тыва.
По факту безвестного исчезновения двух малолетних девочек возбуждено уголовное дело… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Школьницы пропали после того, как 1 июля, в четверг, вышли из своих домов на улицах Буренской и Листвянка. Через какое-то время их телефоны нашли на берегу реки Енисей на Колхозной.