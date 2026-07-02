По факту исчезновения в Кызыле двух 13-летних девочек возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после исчезновения двух 13-летних девочек в Кызыле По факту исчезновения в Кызыле двух 13-летних девочек возбуждено уголовное дело

Москва2 июл Вести.В Кызыле по факту исчезновения двух 13-летних девочек возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Республике Тыва.

По факту безвестного исчезновения двух малолетних девочек возбуждено уголовное дело… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Школьницы пропали после того, как 1 июля, в четверг, вышли из своих домов на улицах Буренской и Листвянка. Через какое-то время их телефоны нашли на берегу реки Енисей на Колхозной.