В поисках пропавших в Кызыле девочек принимает участие глава МВД Тувы Глава МВД Тувы Завьялов присоединился к поискам пропавших в Кызыле девочек

Москва5 июл Вести.Глава МВД России по Республике Тыва Игорь Завьялов приехал на место проведения поисков двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. Как сообщает пресс-служба ведомства, обследование береговой линии, островов, акватории реки Енисей и прилегающих территорий продолжается.

Министр внутренних дел по Республике Тыва принимает участие в поисковых мероприятиях… Руководители задействованных подразделений доложили министру о ходе поисков, результатах проведенной работы и проводимых в настоящее время поисковых и оперативно-розыскных мероприятиях. Юрий Завьялов поставил дополнительные задачи по дальнейшей координации действий всех задействованных сил и средств говорится сообщении ведомства в мессенджере MAX

В поисках участвуют правоохранители, спасатели, водолазы, волонтеры, представители госорганов и других служб. Работы в районе Енисея начались после того, как в полицию поступили сведения, что школьниц видели на берегу. 2 июля недалеко от воды нашли телефоны обеих, а спустя время в 400 метрах – обувь одной из девочек. Информации об обнаружении каких-либо новых следов нет.

По факту возбуждено уголовное дело.