Москва5 июл Вести.Правоохранители отрабатывают все возможные версии исчезновения двух девочек в Кызыле, однако основной рассматривается трагедия на воде. Об этом заявил глава МВД России по Республике Тыва Игорь Завьялов.

Мы отрабатываем… все версии. Основная и первая версия, что все-таки девочки могли утонуть. Все идет к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводит комплекс мероприятий на реке. Но с учетом того, что могут быть разные ситуации и версии, пока не будем говорить о самых плохих сказал Завьялов

5 июля он прибыл на место поисков школьниц, чтобы выслушать доклады подразделений о текущем положении, а также дал ряд поручений для дальнейшей координации всех задействованных структур.

Две девочки ушли из дома и не вернулись 1 июля, на следующий день на берегу Енисея нашли телефоны обеих, чуть дальше – обувь одной из них. Информации об обнаружении каких-либо новых следов нет.