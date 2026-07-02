В Кызыле ищут двух пропавших 13-летних девочек

Две 13-летние девочки ушли из дома и не вернулись в Кызыле В Кызыле ищут двух пропавших 13-летних девочек

Москва2 июл Вести.В Кызыле ведут поиски двух 13-летних девочек, которые накануне вечером ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Тыва.

Сотрудниками МВД по Республике Тыва продолжаются поиски без вести пропавших несовершеннолетних Назын Амины Омаковны, 2013 г.р., и Шомбун Айланы Мергеновны, 2013 г.р. говорится в Telegram-канале ведомства

Последний раз школьниц видели 1 июля, в среду, примерно в 18.00 в районе улиц Буренской и Листвянка, где они проживают.

Предположительно, их могли заметить на берегу Енисея возле Колхозной. Также есть данные, что девочки часто проводят время у школы №12.

По имеющейся информации, Амина была одета в синие джинсовые шорты, белые тапочки, белые носки, синяя футболка, волосы собраны в хвост, длиной до плеч уточняет ведомство

Правоохранители просят всех, кто может что-либо знать о школьницах, немедленно сообщить в полицию.