Спасатели обследуют Енисей в поиске пропавших в Кызыле 13-летних девочек МЧС: телефоны пропавших в Кызыле 13-летних девочек нашли на берегу Енисея

Москва2 июл Вести.К поискам двух пропавших в Кызыле 13-летних девочек подключились спасатели, они обследуют акваторию Енисея после того, как на берегу реки были найдены мобильные телефоны школьниц. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Тыва.

По данным правоохранительных органов, сегодня утром сотовые телефоны пропавших детей были обнаружены на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства по улице Колхозной города Кызыла. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки Енисей вниз по течению от места происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Дети ушли из дома вечером 1 июля, в среду, и не вернулись. Правоохранители просят всех, кто может что-либо знать об их местонахождении, немедленно сообщить в полицию.