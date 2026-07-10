Москва10 июлВести.В Тыве возбуждено уголовное дело по факту гибели двух школьниц в реке Енисей, предварительная причина их смерти является утопление, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.
Девятого июля в реке Енисей вблизи сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов обнаружены тела обеих девочек. Они опознаны родителями.
Судебно-медицинские экспертизы показали отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обеих явилось утоплениеотмечается в сообщении
Расследование по факту исчезновения двух 12-летних девочек в городе Кызыле продолжается.