СК назвал предварительную причину гибели двух девочек в Туве

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в реке двух девочек в Тыве СК назвал предварительную причину гибели двух девочек в Туве

Москва10 июл Вести.В Тыве возбуждено уголовное дело по факту гибели двух школьниц в реке Енисей, предварительная причина их смерти является утопление, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.

Девятого июля в реке Енисей вблизи сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов обнаружены тела обеих девочек. Они опознаны родителями.

Судебно-медицинские экспертизы показали отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обеих явилось утопление отмечается в сообщении

Расследование по факту исчезновения двух 12-летних девочек в городе Кызыле продолжается.