Родители опознали тела девочек, найденные в Енисее Тела девочек, пропавших в Туве, опознаны родителями

Москва9 июл Вести.Тела двух пропавших в Кызыле 12-летних девочек, обнаруженные в Енисее вблизи сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов Тувы, опознаны родителями, сообщает республиканский главк СК России.

Следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями говорится в публикации

Признаков насильственной смерти на телах детей не обнаружено. Для установления точных причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовное дела по факту исчезновения двух девочек в Кызыле 1 июня, продолжается.

Девочек искали около недели. Тела были обнаружены 9 июля.