Москва9 июлВести.Тела двух пропавших в Кызыле 12-летних девочек, обнаруженные в Енисее вблизи сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов Тувы, опознаны родителями, сообщает республиканский главк СК России.
Следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителямиговорится в публикации
Признаков насильственной смерти на телах детей не обнаружено. Для установления точных причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы.
Расследование уголовное дела по факту исчезновения двух девочек в Кызыле 1 июня, продолжается.
Девочек искали около недели. Тела были обнаружены 9 июля.