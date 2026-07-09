В поисках погибших в Туве девочек участвовали около 3500 волонтеров

Погибших в Туве девочек искали силовики и около 3500 волонтеров В поисках погибших в Туве девочек участвовали около 3500 волонтеров

Москва9 июл Вести.Пропавших в Кызыле 12-летних девочек, чьи тела были обнаружены 9 июля в Енисее, искали представители различных силовых структур и порядка 3500 волонтеров, сообщает республиканское управление СК России в мессенджере MAX.

В ведомстве выразили глубокую благодарность всем неравнодушным жителям республики, которые присоединились к поискам.

По предварительным данным, в поисках детей вместе с сотрудниками правоохранительных органов, экстренных и оперативных служб приняли участие около 3500 волонтеров и добровольцев отмечается в публикации

Руководитель и сотрудники следственного управления также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших девочек.

Дети пропали в Кызыле 1 июля. Более чем через неделю их тела были найдены в Енисее неподалеку от сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов Тувы. Тела уже опознали родители. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.