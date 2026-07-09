Москва9 июлВести.Пропавших в Кызыле 12-летних девочек, чьи тела были обнаружены 9 июля в Енисее, искали представители различных силовых структур и порядка 3500 волонтеров, сообщает республиканское управление СК России в мессенджере MAX.
В ведомстве выразили глубокую благодарность всем неравнодушным жителям республики, которые присоединились к поискам.
По предварительным данным, в поисках детей вместе с сотрудниками правоохранительных органов, экстренных и оперативных служб приняли участие около 3500 волонтеров и добровольцевотмечается в публикации
Руководитель и сотрудники следственного управления также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших девочек.
Дети пропали в Кызыле 1 июля. Более чем через неделю их тела были найдены в Енисее неподалеку от сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов Тувы. Тела уже опознали родители. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.