МЧС: в Енисее нашли тело одной из пропавших в Тыве девочек

Тело одной из пропавших в Тыве девочек нашли в реке Енисей МЧС: в Енисее нашли тело одной из пропавших в Тыве девочек

Москва9 июл Вести.В реке Енисей обнаружили тело одной из двух девочек, пропавших в Тыве. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.

О находке в МЧС сообщили в четверг, 9 июля, в 13 часов.

Сегодня в 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в реке Енисей в районе села Сукпак Кызылского района обнаружено тело одной из пропавших девочек говорится в сообщении

Личность устанавливается. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, министерств и ведомств.

Дети ушли из дома вечером 1 июля и больше не выходили на связь. В связи с их исчезновением было возбуждено уголовное дело.

Родственники девочек пообещали выплатить 1 миллион рублей за любую ценную информацию об их местонахождении.