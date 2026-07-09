Москва9 июлВести.В реке Енисей обнаружили тело одной из двух девочек, пропавших в Тыве. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.
О находке в МЧС сообщили в четверг, 9 июля, в 13 часов.
Сегодня в 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в реке Енисей в районе села Сукпак Кызылского района обнаружено тело одной из пропавших девочекговорится в сообщении
Личность устанавливается. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, министерств и ведомств.
Дети ушли из дома вечером 1 июля и больше не выходили на связь. В связи с их исчезновением было возбуждено уголовное дело.
Родственники девочек пообещали выплатить 1 миллион рублей за любую ценную информацию об их местонахождении.