Москва7 июлВести.Родственники пропавших в Тыве девочек пообещали заплатить 1 млн рублей за ценную информацию о них. Об этом сообщил 108 канал в MAX.
Семья готова выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую ценную информациюговорится в публикации
Уточняется, что человеку, который позвонит по указанному номер, гарантируют полную анонимность.
Две девочки ушли из дома вечером 1 июля и больше не выходили на связь. По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в поисках девочек специалисты обследовали береговую линию, острова, заломы и труднодоступные места до города Шагонара.