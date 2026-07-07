Родные пропавших в Тыве девочек заплатят 1 млн за ценную информацию о них

Семья пропавших в Тыве девочек пообещала заплатить 1 млн за ценную информацию Родные пропавших в Тыве девочек заплатят 1 млн за ценную информацию о них

Москва7 июл Вести.Родственники пропавших в Тыве девочек пообещали заплатить 1 млн рублей за ценную информацию о них. Об этом сообщил 108 канал в MAX.

Семья готова выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую ценную информацию говорится в публикации

Уточняется, что человеку, который позвонит по указанному номер, гарантируют полную анонимность.

Две девочки ушли из дома вечером 1 июля и больше не выходили на связь. По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в поисках девочек специалисты обследовали береговую линию, острова, заломы и труднодоступные места до города Шагонара.