Спасатели в Туве обследовали 97 км береговой линии в поисках пропавших девочек

В Туве обследовали 97 км береговой линии в поисках двух пропавших девочек Спасатели в Туве обследовали 97 км береговой линии в поисках пропавших девочек

Москва5 июл Вести.В Туве спасатели обследовали 97 километров береговой линии и 67 островов в поисках двух пропавших девочек, которых ищут пятые сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что 5 июля зона поисков была расширена до Улуг-Хемского района.

Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 97 км береговой линии, осмотрели 67 островов и 28 завалов. С применением беспилотной авиации выполнено 9 полётов, обследована прибрежная зона от села Оттук-Даш Кызылского района до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района сказано в сообщении

Также были обследованы 75 километров прибрежной зоны.

В поисковой операции участвуют 190 групп (свыше 700 человек).

Ранее в СК сообщали о том, что на берегу протоки Енисея были найдены два мобильных телефона, а также тапочек и сандалия, принадлежащих девочкам.