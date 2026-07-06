МЧС: до Саяно-Шушенского водохранилища расширена зона поиска двух девочек в Туве

Спасатели расширили маршрут поиска двух девочек в Туве МЧС: до Саяно-Шушенского водохранилища расширена зона поиска двух девочек в Туве

Москва6 июл Вести.В Туве продолжаются поиски пропавших в Кызыле двух девочек, спасатели расширили зону обследования до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

На 6 июля основные поисковые мероприятия спасателей сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района, маршруты поисков расширены до Саяно-Шушенского водохранилища отмечается в сообщении

По данным ведомства, с начала поисков спасатели обследовали 265 километров прибрежной зоны, осмотрели 59 островов и 29 заломов, произвели 10 водолазных спусков во время которых обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.