Зону поиска пропавших девочек в Туве расширили до города Шагонара

Поиски девочек в Туве: зону обследования расширили до Шагонара Зону поиска пропавших девочек в Туве расширили до города Шагонара

Москва6 июл Вести.ГУ МЧС по Республике Тыва сообщило, что поисковая зона в рамках операции по установлению местонахождения пропавших девочек была расширена до города Шагонара. Для этого задействовали беспилотную авиацию ведомства.

Сейчас дроны работают вдоль береговой линии, а также обследуют острова, заломы и сложные для прохода участки вплоть до Шагонара.

Поисковые мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации ГУ МЧС РФ по Республике Тыва сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест до города Шагонара говорится в публикации

С начала операции совершено 36 вылетов беспилотников, за прошедшие сутки осмотрена акватория у села Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе.

Поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что девочки ушли из дома вечером 1 июля и с тех пор не выходили на связь. Следственные органы завели уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетних.