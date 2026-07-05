Москва5 июлВести.В Республике Тыва волонтеры обнаружили тапок, принадлежащий одной из пропавших девочек. Отмечается, что на него наткнулись в 22 километрах от города. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.
В ходе поисковых мероприятий волонтерами в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от города Кызыла, обнаружен тапок, принадлежащий одной из пропавших девочек. Ранее в ходе поисков были обнаружены сандали второй пропавшей несовершеннолетнейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Поисковые мероприятия продолжаются. К ним привлечены правоохранители, спасатели, водолазы, волонтеры, представители госорганов и других служб.
По факту возбуждено уголовное дело. Информацию о находке передали в следственные органы. Основная версия случившегося – трагедия на воде.