Москва9 июлВести.В реке Енисей обнаружили, предположительно, тело второй девочки, пропавшей 1 июля в Тыве. Об этом управление МЧС России по республике сообщает в MAX.
О находке сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг, 9 июля.
В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что вблизи села Ийи-Тал Улуг-Хемского района обнаружено еще одно телоговорится в сообщении
К месту происшествия сразу выехали оперативная группа и руководство ГУ МЧС по Тыве.
Ранее сообщалось, что в Енисее обнаружили тело одной из погибших девочек.