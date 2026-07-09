МЧС: в реке Енисей нашли тело второй пропавшей в Тыве девочки

Тело второй пропавшей в Тыве девочки обнаружили в реке Енисей МЧС: в реке Енисей нашли тело второй пропавшей в Тыве девочки

Москва9 июл Вести.В реке Енисей обнаружили, предположительно, тело второй девочки, пропавшей 1 июля в Тыве. Об этом управление МЧС России по республике сообщает в MAX.

О находке сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг, 9 июля.

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что вблизи села Ийи-Тал Улуг-Хемского района обнаружено еще одно тело говорится в сообщении

К месту происшествия сразу выехали оперативная группа и руководство ГУ МЧС по Тыве.

Ранее сообщалось, что в Енисее обнаружили тело одной из погибших девочек.