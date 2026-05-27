Москва27 маяВести.Обнаружено тело женщины, пропавшей при опрокидывании лодки на Большом Енисее, сообщает МЧС Тувы. Поиски второго без вести пропавшего – 52-летнего мужчины – продолжаются.
Трагедия произошла вечером 22 мая. Спасатели получили информацию о том, что по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку вниз по течению реки Большой Енисей перевернулась надувная резиновая лодка.
В ней находились три человека, все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из женщин удалось самостоятельно выплыть на берег.