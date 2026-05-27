Спасатели Тувы обнаружили тело женщины, выпавшей из лодки на Енисее

В Енисее обнаружено тело женщины, выпавшей из надувной лодки 22 мая Спасатели Тувы обнаружили тело женщины, выпавшей из лодки на Енисее

Москва27 мая Вести.Обнаружено тело женщины, пропавшей при опрокидывании лодки на Большом Енисее, сообщает МЧС Тувы. Поиски второго без вести пропавшего – 52-летнего мужчины – продолжаются.

Тело 47-летней женщины, которая пропала в результате опрокидывания надувной резиновой лодки в реке Большой Енисей, найдено говорится в сообщении ведомства в MAX

Трагедия произошла вечером 22 мая. Спасатели получили информацию о том, что по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку вниз по течению реки Большой Енисей перевернулась надувная резиновая лодка.

В ней находились три человека, все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из женщин удалось самостоятельно выплыть на берег.