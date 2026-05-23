В Тыве на Енисее опрокинулась лодка: пропали два человека

Москва23 мая Вести.Надувная лодка перевернулась на Большом Енисее по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку. В лодке находилось три человека без спасательных жилетов. Одной женщине удалось самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Тыва.

Двух без вести пропавших человек — мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет ищут сотрудники Центра ГИМС и полиции говорится в сообщении

Лодку удалось обнаружить в 500 метрах вниз по течению реки от места происшествия.

Дело находится на контроле начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва генерал-майора внутренней службы Алексея Артёмова.