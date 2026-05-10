Москва10 маяВести.В Томской области выясняют обстоятельства опрокидывания катера, на борту которого находились четыре человека, выбраться на берег смог только один пассажир, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел ночью 9 мая на реке Назинская вблизи села Назино Александровского района.
В акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берегсказано в сообщении
Местонахождения еще трех человек не известно.
По факту произошедшего прокуратура начала проверка об исполнении законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.