Три человека пропали без вести после опрокидывания катера в Томской области

Москва10 мая Вести.В Томской области выясняют обстоятельства опрокидывания катера, на борту которого находились четыре человека, выбраться на берег смог только один пассажир, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел ночью 9 мая на реке Назинская вблизи села Назино Александровского района.

В акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег сказано в сообщении

Местонахождения еще трех человек не известно.

По факту произошедшего прокуратура начала проверка об исполнении законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.