Сломавшийся катер патрульной службы Эстонии на время оказался в акватории России Патрульный катер Эстонии из-за поломки вынесло в российскую акваторию

Москва26 апр Вести.Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за неполадки временно оказался на реке Нарве в российских водах, сообщила телерадиовещательная корпорация ERR.

Инцидент произошел 26 апреля около 12.10 по местному времени, когда выполнявший патрулирование в районе Нарва-Йыэсуу катер M-32 из-за технической поломки потерял управление.

На борту судна было три члена экипажа. В результате из-за сильного ветра судно, экипаж которого состоял из трех человек, отнесло в направлении российской акватории.

Уточняется, что о происшествии уведомили Пограничную службу ФСБ России. Примерно через 15 минут экипажу M-32 удалось устранить проблему и вернуть катер в эстонские территориальные воды.

В начале 2026 года временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил о попытках Эстонии ограничить судоходство России в Балтийском море.