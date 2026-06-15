Москва15 июн Вести.Прокуратура в Финляндии предъявила обвинения в повреждении кабелей в Финском заливе капитану и еще одному члену экипажа судна Fitburg, которое было задержано в декабре 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что изначально подозрения пали на четырех человек, однако к ответственности решили привлечь только двоих.

Двум членам экипажа судна Fitburg предъявлены обвинения в повреждении кабеля в Финском заливе... Обвинения предъявлены российскому капитану и азербайджанскому боцману говорится в сообщении

Судно, следовавшее из России в Израиль, было задержано в Финском заливе 31 декабря по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей. На борту находились 14 членов экипажа, которые являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Телекоммуникационный кабель, о котором идет речь, передавал сигнал между Хельсинки и эстонским Таллинном.