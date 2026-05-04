Москва4 мая Вести.Капитан задержанного в балтийском море танкера Jin Hui является гражданином Китая, сообщила прокуратура Швеции.

Уточняется, что экипаж танкера подозревается в использовании ложного флага, также известно, что судно фигурирует в санкционных списках Европы​​​.

Капитан судна Jin Hui, которое было задержано береговой охраной в воскресенье, был арестован по подозрению в использовании поддельных документов говорится в сообщении на сайте прокуратуры

Ранее посольство России в Швеции пыталось узнать у шведской береговой охраны, присутствуют ли на борту задержанного танкера россияне, ответа пока не поступало.