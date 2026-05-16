Москва16 маяВести.Шведские власти задержали еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I, который был остановлен в территориальных водах Швеции 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны страны.
Задержание связано с подозрением в использовании якобы поддельных документов.
Танкер Sea Owl I формально зарегистрирован под флагом Камеруна, однако камeрунские власти не подтвердили принадлежность судна. В момент остановки корабль шел из бразильского Сантоса в российский Приморск без груза.
Ранее, в марте, шведская береговая охрана в марте задержала танкер возле побережья города Треллеборг в Балтийском море. Прокуратура официально объявила об аресте капитана Sea Owl I — гражданина России, которого также подозревали в использовании поддельных документов. Радиостанция Sveriges 7 мая сообщила, что капитана освободили из-под стражи.