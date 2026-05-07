Москва7 маяВести.Российского капитана танкера Sea Owl I, задержанного у берегов Швеции, освободили из-под стражи. Об этом сообщила радиостанция Sveriges.
Как напомнили журналисты, гражданина России подозревали в якобы использовании поддельных документов.
Капитан судна освобожден из-под стражи. Прокуратура приняла решение отменить ордер на задержание капитана танкера Sea Owl Iследует из публикации
Береговая охрана Швеции задержала судно 13 марта. По информации агентства Reuters, экипаж танкера, который изначально был идентифицирован под флагом Коморских Островов, подозревается в использовании чужого флага. Позже российского капитана Sea Owl I взяли под стражу.