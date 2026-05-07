Sveriges: российского капитана задержанного в Швеции судна отпустили на свободу

Российского капитана задержанного в Швеции танкера отпустили из-под стражи Sveriges: российского капитана задержанного в Швеции судна отпустили на свободу

Москва7 мая Вести.Российского капитана танкера Sea Owl I, задержанного у берегов Швеции, освободили из-под стражи. Об этом сообщила радиостанция Sveriges.

Как напомнили журналисты, гражданина России подозревали в якобы использовании поддельных документов.

Капитан судна освобожден из-под стражи. Прокуратура приняла решение отменить ордер на задержание капитана танкера Sea Owl I следует из публикации

Береговая охрана Швеции задержала судно 13 марта. По информации агентства Reuters, экипаж танкера, который изначально был идентифицирован под флагом Коморских Островов, подозревается в использовании чужого флага. Позже российского капитана Sea Owl I взяли под стражу.