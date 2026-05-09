Москва9 маяВести.Власти Швеции намерены вскоре отпустить танкер Sea Owl I с российским экипажем на борту. Об этом сообщила пресс-секретарь шведского транспортного агентства Каролина Хэггквист.
Швеция, как уточнили в агентстве, получила от камерунской стороны подтверждение, что судно теперь зарегистрировано там.
Необходимо завершить ряд административных процедур, прежде чем мы сможем освободить его [танкер]. Мы считаем, что это произойдет в ближайшее времяцитирует Хэггквист телеканал TV4
Шведская береговая охрана в марте задержала танкер возле побережья города Треллеборг в Балтийском море. Российский капитан судна был взят под стражу.
Радиостанция Sveriges 7 мая сообщила, что капитана танкера Sea Owl I освободили из-под стражи. Его подозревали в использовании якобы поддельных документов.