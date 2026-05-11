Москва11 маяВести.Экипаж задержанного шведскими властями судна Caffa, среди которого есть россияне, должен покинуть королевство во вторник, 12 мая. Само судно остается задержанным, сообщили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
Ранее телеканал SVT сообщил, что экипаж судна покинет Швецию в понедельник вечером.
6 марта власти Швеции задержали сухогруз Caffa, который шел под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальных водах королевства. Посольство России в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна 10 имеют гражданство РФ.