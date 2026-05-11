Посольство: экипаж судна Caffa, среди которого россияне, покинет Швецию 12 мая

Москва11 мая Вести.Экипаж задержанного шведскими властями судна Caffa, среди которого есть россияне, должен покинуть королевство во вторник, 12 мая. Само судно остается задержанным, сообщили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.

Ранее телеканал SVT сообщил, что экипаж судна покинет Швецию в понедельник вечером​​​.

6 марта власти Швеции задержали сухогруз Caffa, который шел под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальных водах королевства. Посольство России в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна 10 имеют гражданство РФ.