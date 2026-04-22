Швеция отпустила капитана сухогруза Caffa и позволит ему вернуться на судно Посол Беляев: РФ попросила Швецию обеспечить едой и водой экипаж судна Caffa

Москва22 апр Вести.Шведская сторона позволит имеющему российское гражданство капитану арестованного сухогруза Caffa вернуться на судно. Об этом агентству ТАСС сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Посол подчеркнул, что капитан 22 апреля был освобожден из-под стражи из-за отсутствия доказательств обвинений, предъявленных ему властями Швеции.

Ему будет предоставлена возможность в ближайшее время вернуться на судно. Сам сухогруз остается под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний рассказал Беляев

Он добавил, что посольство России попросило королевство посодействовать в снабжении экипажа судна водой и продуктами.

Швеция задержала грузовое судно Caffa, шедшее под гвинейским флагом, 7 марта рядом с городом Треллеборг. Позднее капитана сухогруза арестовали по подозрению в якобы использовании поддельных морских сертификатов.

Дипломаты РФ сообщали, что капитан Caffa содержался в удовлетворительных условиях, ему предоставили адвоката и переводчика. Остальной экипаж сухогруза остается на его борту, российское посольство помогает судовладельцу с его снабжением.