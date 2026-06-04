Москва4 июн Вести.Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, задержанный правоохранителями в марте, может быть передан Украине. Об этом сообщает агентство ТТ со ссылкой на прокурора Хокана Ларссона.

По его словам, с соответствующей просьбой к суду обратилась украинская сторона. Власти в Киеве попросили оказать им юридическое содействие, аргументируя это тем, что судно принадлежит России и якобы перевозило украинское зерно.

При этом Швеция арестовала судно по причине отсутствия у сухогруза четкой государственной принадлежности.

Ранее сообщалось, что шведские власти позволили экипажу судна, в том числе его российским членам, покинуть страну. 12 мая все россияне вернулись домой.