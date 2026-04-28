Москва28 апр Вести.Европейский союз (ЕС) изучает возможность введения ограничительных мер в отношении отдельных физических и юридических лиц из Израиля на фоне поставок российского зерна, которое Украина считает "украденным".

Как сообщает издание Haaretz, представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни заявил, что организация обратила внимание на информацию о заходе российского судна в порт Хайфы. Как считает украинская сторона, это судно перевозило якобы украденное зерно.

По словам Эль Ануни, несмотря на ранее состоявшиеся контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу, судну было разрешено разгрузиться. В Евросоюзе считают подобные действия способствующими обходу санкций и финансированию военных действий России.

Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо сказал представитель ЕС

В свою очередь, глава МИД Израиля Гидеон Саар резко высказался в соцсети X по поводу обвинений со стороны Украины в том, что израильская сторона покупает зерно, якобы собранное в новых регионах России.