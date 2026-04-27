Москва27 апр Вести.Украинская сторона пригрозила Израилю дипломатическим скандалом, если российское судно Panoramits, которое перевозит зерно с новых регионов РФ, получит разрешение на заход в порт Хайфы. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, информацию также подтвердили источники агентства "РБК-Украина".

Мы внимательно следим за движением этого судна и не допустим безнаказанности. Если ему будет предоставлена возможность швартовки и разгрузки, это приведет к последствиям, затрагивающим наши двусторонние отношения заявил корреспонденту дипломатический источник

Согласно этой информации, в случае захода судна в порт Хайфы Украина собирается применить против Израиля "полный спектр дипломатических и международно-правовых мер".

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Израиль за покупку российского зерна. Тогда речь шла о зерне с российского судна Anubisk, которое было разгружено в Хайфе.