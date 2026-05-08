Москва8 маяВести.Израиль ставит под угрозу собственную продовольственную безопасность, отказываясь принимать российское судно с зерном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Журналист задал ей вопрос относительно российского сухогруза Panormitis, которому была запрещена разгрузка зерна в израильском порту.
Это идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиляприводит пресс-служба ведомства комментарий Захаровой
По информации МИД, решение Израиля было принято под давлением Киева, который ранее призывал воздерживаться от закупок якобы "украинского краденого зерна".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что недавние случаи с российским судном можно расценивать в том числе как пиратство.