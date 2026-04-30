Песков назвал пиратством случаи с российскими зерновозами в Израиле и Швеции Песков назвал пиратством случаи с российскими зерновозами

Москва30 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести" согласился с тем, что недавние случаи с российскими судами можно расценивать в том числе как пиратство.

Песков ответил на вопрос, можно ли назвать задержи российских зерновозов в Израиле и Швеции очередным этапом пиратства.

В том числе прокомментировал Песков

Он отметил, что принадлежность российских регионов очевидна, и России необходимо отстаивать свои интересы.

Ранее израильская компания-импортер зерна "Ценципер" запретила разгружать в порту Хайфы судно Panormitis с российским зерном. Решение было принято на фоне конфликта с Украиной по поставкам зерна. Кроме того, ранее в апреле Швеция задержала сухогруз Caffa.