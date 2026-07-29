Москва29 июлВести.В Екатеринбурге в изолятор временного содержания помещен подозреваемый в избиении ученого Никиты Зезина. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
В настоящее время подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержанияпрокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
Как уточнил Горелых, вечером 13 июля 2026 года заявление потерпевшего о произошедшем инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции, было зарегистрировано и взято в работу. В тот же день гражданин Зезин был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных травм.
На место нападения был направлен наряд территориального ОВД. Сотрудники МВД проанализировали видео с наружных камер наблюдения и оперативно установили всех участников конфликта.
Горелых подчеркнул, что появившаяся в соцсетях информация о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт, повлекший гибель человека, не соответствует действительности. Идет расследование, подозреваемому предъявлено обвинение.