В Екатеринбурге помещен в изолятор подозреваемый в избиении ученого Зезина Подозреваемый в избиении уральского ученого Зезина помещен под стражу

Москва29 июл Вести.В Екатеринбурге в изолятор временного содержания помещен подозреваемый в избиении ученого Никиты Зезина. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых

Как уточнил Горелых, вечером 13 июля 2026 года заявление потерпевшего о произошедшем инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции, было зарегистрировано и взято в работу. В тот же день гражданин Зезин был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных травм.

На место нападения был направлен наряд территориального ОВД. Сотрудники МВД проанализировали видео с наружных камер наблюдения и оперативно установили всех участников конфликта.

Горелых подчеркнул, что появившаяся в соцсетях информация о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт, повлекший гибель человека, не соответствует действительности. Идет расследование, подозреваемому предъявлено обвинение.