Участников конфликта с профессором в Екатеринбурге могут проверить на полиграфе МВД: участников конфликта с уральским ученым могут проверить на полиграфе

Москва28 июл Вести.Участников конфликта, в ходе которого был жестоко избит член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, могут проверить на детекторе лжи. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что личности всех участников конфликта полицейские установили по горячим следам. Сейчас их опрашивают на предмет установления более точных и подробных обстоятельств случившегося.

Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый детектор лжи... Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления сказал Горелых

Ранее в СК сообщали, что по акту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оного из участников потасовки доставили к следователю. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти профессора Зезина и ее взаимосвязи с нападением.

13 июля член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин вместе с заместителем обследовал опытные поля и посевы. Там они увидели детей, катавшихся по полю на квадроциклах. Мальчики застряли, и ученый по телефону одного из ребят связался с родителями и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие на четырех внедорожниках к институту мужчины напали на ученых и сильно избили. Удары сопровождались угрозами и оскорблениями.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.