В МВД проверят данные об угрозах инвалиду от нетрезвых полицейских Угрожавшим инвалиду екатеринбургским полицейским грозит служебная проверка

Москва12 мая Вести.После оскорблений и угроз юноше с расстройством аутистического спектра от двоих мужчин, представившихся полицейскими, УМВД по Екатеринбургу проведет служебную проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

При этом, по данным УМВД, только один из участников конфликта действительно работает полицейским.

9 мая в одном из ресторанов Екатеринбурга двое нетрезвых мужчин, представившихся сотрудниками полиции, угрожали расправой инвалиду с расстройством аутистического спектра. Об этом в соцсетях позже написала его мать Татьяна Хижнякова​​​. Она занимается социализацией и адаптацией людей с РАС (расстройством аутистического спектра) и ментальной инвалидностью.

В момент инцидента сына сопровождала я и мой супруг - мы ужинали семьей. Мы попытались избежать развития конфликта, объяснив молодым людям ситуацию с заболеванием сына. К сожалению, это стало поводом для новых нападок, включая угрозы физического воздействия. Оба молодых человека представились сотрудниками полиции, отметив, что они не при исполнении и могут делать все, что захотят уточнила Хижнякова

Женщина рассказала, что после того, как разместила в соцсетях пост о случившемся, ей позвонили из УМВД Екатеринбурга с предложением приехать и написать заявление.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. И отметили, что в инциденте принимал участие только один сотрудник полиции, второй мужчина не является правоохранителем.

В конфликтной ситуации участвовал один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему подчеркнули в ведомстве

В УМВД оставили без комментариев вопрос, известна ли полиции личность второго мужчины, и последуют ли какие-либо действия в его отношении.