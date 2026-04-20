СК возбудил дело по факту вымогательства в Telegram у ребенка-инвалида Депутат Попов сообщил о расследовании дела по факту угроз ребенку-инвалиду

Москва20 апр Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вымогательства у ребенка-инвалида через Telegram. Об этом депутат Госдумы РФ Евгений Попов сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Парламентарий напомнил, что обращение от отца ребенка получил в феврале этого года. Несовершеннолетний столкнулся с угрозами в Telegram, стал жертвой вымогательства, травли в сети и физического насилия, отметил Попов.

Получил ответ от МВД. 24 февраля 2026 года отдел дознания Межмуниципального управления МВД РФ "Мытищинское" возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. При расследовании выявили нарушения у одного из сотрудников полиции. Его уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а работу по делу дополнительно активизировали. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело – по заявлению отца, по факту вымогательства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных написал Евгений Попов

По словам Попова, в прошлом году несовершеннолетний начал получать угрозы с неизвестного аккаунта в Telegram: преступник требовал денег и виртуальных подарков. Далее от имени ребенка-жертвы поступил звонок в МВД с сообщением о заложенном взрывном устройстве. После на двери квартиры, где жила семья, появилась угроза о поджоге. Затем звонком с неизвестного номера ребенка выманили на улицу и избили. Тогда Попов направил депутатский запрос в СК и МВД.