Бастрыкин ждет доклад из Новосибирска о подростках-вымогателях

СК занялся делом малолетних вымогателей из Новосибирска Бастрыкин ждет доклад из Новосибирска о подростках-вымогателях

Москва1 мая Вести.В центральный аппарат Следственного комитета затребован доклад о расследовании противоправных действий группы подростков в Новосибирске, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Следователи обратили внимание на публикации в медиапространстве о группе несовершеннолетних, которые систематически совершают противоправные действия в отношении сверстников.

В публикации приводятся сведения о вымогательстве денег у сверстников, а также сообщается об избиении 14-летней девочки говорится в сообщении Следкома

По данному факту СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство". Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.