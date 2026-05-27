Бастрыкину доложат по делу об издевательствах над школьницей в Нижнем Новгороде

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Нижнем Новгороде

Москва27 мая Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об издевательствах над школьницей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

О произошедшем стало известно из соцсетей. Там было опубликовано видео избиения девочки сверстником в одной из школ. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А. С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства

Подробности не приводятся.