Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на девочку в Алтайском крае

Москва27 мая Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о физическом насилии над девочкой в Алтайском крае. Об этом Следственный комитет сообщает в MAX.

Из СМИ стало известно, что житель города Камень-на-Оби напал на несовершеннолетнюю и применил к ней физическое насилие. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка.

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении СК

Подробности не сообщаются.