Москва14 маяВести.Руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на ребенка-инвалида в Алтайском крае.
Как сообщили в пресс-службе Следкома в мессенджере MAX, инцидент произошел 11 мая текущего года в Солонешенском районе.
Мужчина, находясь в общественном месте, напал и избил ребенка с ограниченными возможностями, причинив ему телесные поврежденияговорится в заявлении ведомства
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве, фигуранта уже задержали, с ним проводятся следственные действия.