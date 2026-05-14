Глава СК взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Алтае

Бастрыкину доложат об избиении ребенка-инвалида на Алтае Глава СК взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Алтае

Москва14 мая Вести.Руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на ребенка-инвалида в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе Следкома в мессенджере MAX, инцидент произошел 11 мая текущего года в Солонешенском районе.

Мужчина, находясь в общественном месте, напал и избил ребенка с ограниченными возможностями, причинив ему телесные повреждения говорится в заявлении ведомства

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве, фигуранта уже задержали, с ним проводятся следственные действия.