СК проверит данные об избиении мигрантом ребенка сожительницы в Екатеринбурге

Москва13 мая Вести.В Центральный аппарат Следственного комитета будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после избиения ребенка в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, в социальных сетях появились данные о том, что приезжий из Средней Азии избил маленького сына своей сожительницы из Екатеринбурга.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

Утверждается, что ребенок получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

Кроме того, в публикации сообщается о ряде других противоправных действий, совершенных мужчиной.

Сотрудники СК устанавливают причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.